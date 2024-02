LOG IN, la SCPI logistique et industrielle européenne de Theoreim annonce un taux distribution brut 2023 de 6,20%

(Boursier.com) — La SCPI LOG IN gérée par la société de gestion d'actifs immobiliers Theoreim et dont la capitalisation atteignait près de 108 millions d'euros au 31/12/2023 a pu bénéficier d'une collecte croissante et d'un momentum à l'investissement particulièrement attractif.

Elle affiche un taux de distribution brut pour l'année 2023 de 6,21% et une valeur de reconstitution qui s'est appréciée de +2,80%.

LOG IN, SCPI paneuropéenne labellisée ISR, lancée en octobre 2022 repose sur l'alliance entre deux spécialistes de l'épargne et de l'investissement immobilier en Europe. D'une part, la société de gestion de portefeuille indépendante et française Theoreim gérante de la SCPI, qui décide des investissements et de l'orientation de gestion du véhicule. D'autre part, le gestionnaire d'actifs Principal Real Estate Europe, plateforme européenne de Principal Asset ManagementSM, qui identifie, analyse et recommande les opportunités d'investissement et assure ensuite le suivi et la gestion des immeubles.

Cette collaboration permet à la SCPI de déployer efficacement les capitaux collectés, et ce, dans les pays où Principal Real Estate Europe rayonne avec ses équipes, soit près de 110 personnes dans 8 pays européens, le pipeline est donc nourri et extrêmement qualitatif.

Ainsi, la SCPI LOG IN affiche un taux de distribution élevé sans renier la qualité intrinsèque du patrimoine souhaitée par Theoreim, cruciale dans le cadre d'un fonds de distribution.

Avec un taux d'occupation financier de 100% et une durée résiduelle des baux de près de 8 ans reflétant un état locatif sécurisé sur le long terme, le patrimoine composé de 9 immeubles dans 4 pays (Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni) dispose d'une excellente visibilité sur ses cash-flows et un potentiel d'accroissement de ses revenus locatifs porté par les fondamentaux de marché de cette classe d'actifs logistique et industrielle.

Sa stratégie, axée sur la réindustrialisation et donc la souveraineté productive, logistique et numérique européenne a été très bien accueillie. Elle a été notamment portée par le contexte d'incertitude et de remontée des taux que l'on a connus ces derniers mois et qui a conduit à un rééquilibrage de l'offre et de la demande au bénéfice des acquéreurs...