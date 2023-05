LOG IN est labellisée ISR

(Boursier.com) — LOG IN, la SCPI dédiée à l'immobilier industriel et logistique en Europe gérée par Theoreim est labellisée ISR. Theoreim s'engage sur la prise en compte des enjeux de développement durable au travers de ses investissements. Après avoir adhérer aux PRI, la démarche de labellisation de la SCPI LOG IN est une nouvelle étape importante et exigeante pour la société de gestion venant renforcer ses processus et ses engagements dans la prise en compte des enjeux de développement durable devenus incontournables pour les acteurs de l'immobilier.

Lancée en 2022, la SCPI LOG IN a pour objectif de participer à la réindustrialisation en Europe au travers de l'immobilier industriel et logistique tout en contribuant à améliorer les performances environnementale, sociale et de gouvernance de son patrimoine immobilier. Dans le cadre du déploiement de sa stratégie, la SCPI s'engage dans une démarche d'Investissement Socialement Responsable (ISR) au travers du label ISR.

La SCPI s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue des immeubles détenus en patrimoine.

La démarche s'appuie sur une grille d'évaluation développée par Theoreim et son conseil WILDTREES, composée de 26 critères regroupés dans 10 thématiques elle-même réparties autour des 3 axes suivants :

-Un axe Environnemental représentant 50% de la note finale et comprenant 5 thématiques.

Au travers de cet axe, LOG IN cherche à réduire l'empreinte environnementale du portefeuille immobilier détenu via l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la gestion de l'eau et des déchets ou encore la prise en compte de la biodiversité en vue de sa préservation.

-Un axe Social représentant 20% de la note finale et comprenant 2 thématiques.

Au travers de cet axe, LOG IN cherche à accroître le confort et le bien-être des utilisateurs, l'accessibilité de ses immeubles en termes de mobilités douces mais également l'inclusion via des mesures liées à l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite.

-Un axe de Gouvernance représentant 30% de la note finale et comprenant 3 thématiques.