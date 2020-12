Livret A : hausse record d'épargne en novembre (point de vue)

(Boursier.com) — La collecte du livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS) a considérablement augmenté ces dernières semaines selon la dernière publication de la Caisse des Dépôts, avec des hausses de 2,4 milliards et de 900 millions d'euros. Des chiffres records pour un mois de novembre qui s'expliquent notamment par le second confinement décidé par le gouvernement pour des raisons sanitaires, comme la fermeture des restaurants et bars et des établissements culturels...

"Cette nouvelle vague de confinement a permis aux Français qui arrivent à épargner - rappelons que la moitié des Livrets A contiennent moins de 150 euros d'épargne - d'économiser sur leurs sorties et de garnir encore le matelas de sécurité qu'est le Livret A", souligne Maxime Chipoy, le Président de MoneyVox. "Mais ce choix est malheureusement rationnel : tant que l'horizon sanitaire et économique ne s'éclaircira pas, les Français, déjà très frileux d'habitude, continueront à décaler toutes leurs grosses dépenses et à garder l'argent au plus près d'eux, sur le compte courant ou sur le livret A".

Les Français ont placé 35,04 milliards d'euros sur leurs livrets défiscalisés, pour un encours total de 446 milliards... "Attention, il n'y a pas lieu de se réjouir : trop d'argent sur le Livret A, c'est trop d'argent qui ne travaille pas pour les épargnants... et de l'argent qui n'aide pas les entreprises françaises à se développer", poursuit Maxime Chipoy. "Il est également temps que les banques - qui récoltent tout cet argent - innovent un peu pour proposer un produit aussi rassurant que le livret A... mais qui pourrait financer la relance française !"