Linxo intègre la plateforme Western Union dans sa market place

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Linxo , la première application de gestion de budget et d'agrégation de comptes bancaires en France, poursuit le développement de ses services en France et annonce sa collaboration avec Western Union (NYSE : WU), la plateforme mondiale de transfert d'argent numérique transfrontalier et multidevises. Cette intégration permet désormais à tous les utilisateurs de Linxo d'envoyer de l'argent localement et mondialement directement depuis son application.

Créée en 2010 pour répondre au besoin des consommateurs de disposer d'une vision globale et d'une meilleure gestion de leurs comptes bancaires et de leurs dépenses, Linxo a pour vocation d'apporter une véritable valeur ajoutée à ses clients en matière de produits et services financiers dans un même espace. En intégrant aujourd'hui sur sa market place, Linxo Market, la plateforme Western Union, la fintech fournit désormais à ses utilisateurs une application complète, pratique et simple d'utilisation.

Avec l'intégration de Western Union sur sa place de marché de services financiers Linxo Market, Linxo permet aux 3,5 millions de personnes ayant téléchargé l'application d'accéder facilement et rapidement aux services et à l'expérience de paiements internationaux proposés par Western Union.

Ainsi, les clients de Linxo peuvent désormais, directement depuis l'application Linxo, gérer et effectuer leurs règlements rapidement, en temps réel et en toute simplicité 7j/7, 24h/24, vers plus de 200 pays et territoires.

"En intégrant la plateforme Western Union sur notre market place Linxo Market, nous apportons à nos utilisateurs une expérience client inédite et fluide grâce à des fonctionnalités qui leur permet de tout faire depuis un même espace : consultation et gestion de comptes mais également désormais envoi ou transfert d'argent à des tiers, qu'ils soient particuliers ou professionnels" commente Bruno Van Haetsdaele, CEO et co-fondateur de Linxo.

"Nous avions pour ambition de créer un écosystème vertueux et ouvert, c'est, avec l'intégration de la plateforme Western Union, désormais chose faite. Et nous continuerons à intégrer de nouvelles lorsqu'elles seront pertinentes pour nos utilisateurs"

Pour pouvoir effectuer ses paiements depuis l'application Linxo, l'utilisateur doit au préalable s'inscrire ou connecter son compte Western Union à son compte Linxo.