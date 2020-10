Linxo Group lance "Oxlin Payments"

(Boursier.com) — Oxlin , l'établissement de paiement agréé de Linxo Group (filiale de Crédit Agricole Payment Services) devient le premier établissement de paiement en France à lancer une solution d'initiation de paiement universelle par virement bancaire grâce à une API unique.

"Oxlin Payments" offre désormais la possibilité à ses partenaires (intégrateurs de paiements, commerçants en ligne, banques, fournisseurs de services, etc.) de proposer à leurs clients d'initier des paiements par virement depuis n'importe quel espace en ligne (site web, application mobile) ou canal (SMS, WhatsApp, QR Code, lien web, etc.). Cette innovation permettra d'effectuer des paiements ou achats par virement avec une cinématique identique quel que soit le canal choisi et la banque émettrice du flux.

Cette solution permettra aussi d'alimenter automatiquement le compte courant d'un utilisateur en allant chercher des fonds disponibles dans l'une de ses autres banques, sans avoir à sortir de son application bancaire.

Depuis la banque en ligne, il est déjà possible de faire des virements vers une autre banque mais pas d'initier des virements depuis une autre banque comme le propose cette solution.

Après plus de 6 mois de tests en conditions réelles, Oxlin, établissement de paiement agréé par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) propose aujourd'hui une API unique (Application Program Interface) permettant l'initiation de virement de manière totalement sécurisée, universelle (permettant d'avoir accès à tous les banques et sur tous les canaux digitaux) et industrielle (basée sur l'infrastructure des flux de virement bancaires) quelle que soit la banque.

"Nous sommes les premiers en France à proposer commercialement en production une solution industrielle, multicanale et universelle d'initiation de paiements par virement bancaire" déclare Bruno Van Haetsdaele, président de Linxo Group, maison mère d'Oxlin. "Oxlin Payments est une solution que l'on a voulue multicanale. Elle peut aussi bien être intégrée à une page web, déclenchée par un lien envoyé par SMS ou messagerie type WhatsApp ou encore liée à un QR Code" précise le dirigeant.

"Oxlin Payments" s'impose dès lors comme la solution universelle, quel que soit le canal et la banque, permettant l'initiation de virement en France, au plus proche de l'expérience utilisateur. Cette solution industrielle, permettant de supporter des volumes importants de par ses briques technologiques bancaires conçues pour supporter les larges flux, est également compétitive économiquement, en comparaison des autres solutions de paiement du marché. Les transactions sont sécurisées aussi bien pour le débiteur que pour le bénéficiaire grâce à l'utilisation des APIs bancaires et la nature même du virement.