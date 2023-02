Linxea, premier distributeur de PER en ligne en France

(Boursier.com) — Linxea , leader indépendant de l'épargne en ligne, annonce une collecte de 105 millions d'euros sur ses Plans d'Epargne Retraite (PER) en 2023 - soit 1,5% de la collecte totale du marché, acteurs traditionnels et digitaux confondus.

"De plus en plus d'épargnants comprennent l'intérêt d'ouvrir un PER, de profiter de la déduction fiscale que ce placement offre tout en améliorant sa retraite future" commente l'établissement. La collecte brute sur les PER chez Linxea a augmenté de 25% en 2022 vs 2021 pour s'élever à 105 millions d'euros. La collecte totale PER en France ayant été de 5 milliards d'euros, la part de marché de Linxea sur les PER s'élève à 1,5%, faisant de Linxea le premier distributeur de PER en ligne.

Linxea offre aux épargnants français un choix de 3 PER assurés par des acteurs solides : Spirica Crédit Agricole, Suravenir et Apicil. Le large choix de supports d'investissement présents au sein des contrats ainsi que des frais au plus bas sont les éléments essentiels de cette bonne collecte.

Antoine Delon, Président de Linxea : "Trois ans après avoir lancé ce produit, Linxea représente 1,5% de la collecte du PER cette année en France et devient ainsi le premier distributeur de PER en ligne. Nos clients ont confiance en la qualité de nos contrats et plébiscitent notre approche qui vise à apporter davantage de conseils et moins de frais. Nous continuons à travailler dur pour offrir les meilleures solutions d'épargne aux Français, que ce soit sur l'assurance vie, la retraite ou l'immobilier."