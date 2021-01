LINXEA : nouvelle collecte record en 2020

LINXEA : nouvelle collecte record en 2020









(Boursier.com) — Alors que la collecte globale du marché de l'assurance vie en France est en berne avec une baisse cumulée d'environ 25% sur les 9 premiers mois de l'année 2020, LINXEA, le spécialiste de l'épargne en ligne, poursuit sa forte croissance.

Pour la deuxième année consécutive, LINXEA a enregistré un nouveau record de collecte brute, avec 330 millions d'euros collectés en 2020, contre 315 millions d'euros en 2019. L'activité immobilière a également contribué à la qualité de ces résultats, LINXEA IMMO ayant collecté 15 millions d'euros sur les SCPI en direct en 2020, malgré le contexte.

L'encours géré de LINXEA a donc augmenté pour atteindre 1,9 milliard d'euros.

Ces très bons résultats s'expliquent par la digitalisation du comportement d'épargne des Français dans un contexte marqué par la fermeture des institutions financières pendant le premier confinement. La disponibilité et l'écoute des équipes de LINXEA ont permis d'offrir un service de proximité et de rassurer les épargnants dans ces moments de crise. L'image de marque a également joué un rôle majeur, alors que près de 60% des nouveaux clients de LINXEA ont été recommandés par un tiers.

Plus de 12.000 clients ont rejoint LINXEA en 2020, portant à 52.000 clients la communauté LINXEA

"L'année 2020 a été particulièrement mouvementée pour le marché de l'épargne. Plus que jamais, les épargnants nous ont sollicités pendant ces moments incertains, l'écoute et le conseil se sont avérés cruciaux. C'est pourquoi en 2020, plus de 12.000 nouveaux clients nous ont rejoint, soit 50% de plus qu'en 2019", explique Antoine Delon, Président de LINXEA.

Le raz de marée de l'épargne retraite

Le nouveau Plan d'Épargne Retraite (PER) a également joué un rôle central dans la croissance de LINXEA en 2020.

Avec une gamme de trois PER, LINXEA Spirit PER (assuré par Spirica), LINXEA PER (assuré par Apicil) et SURAVENIR PER (assuré par Suravenir), LINXEA a été le premier sur le marché de l'épargne retraite à proposer une offre complète et 100% digitale.

Ce nouveau produit d'épargne retraite a été un franc succès pour LINXEA qui a comptabilisé près de 3.000 souscriptions sur le troisième trimestre 2020.

"Le nouveau PER a rencontré son public en 2020. Les épargnants ont compris l'intérêt de ce produit d'épargne longue durée, et surtout l'atout fiscal qu'il représente. 80 % des épargnants ayant souscrit un PER chez LINXEA en 2020 sont de nouveaux clients", explique Yves Conan, Directeur Général de LINXEA.

LINXEA en 2021

L'année 2021 sera placée sous le signe des 20 ans de LINXEA, qui s'impose ainsi comme pionnier de l'épargne en ligne. À cette occasion, des jeux concours, des cadeaux et des évènements seront organisés tout au long de l'année pour célébrer cette étape clé dans l'histoire de la société.

LINXEA a recruté 15 personnes en 2020 et continuera de recruter en 2021 afin de placer l'expérience client au coeur de ses priorités.