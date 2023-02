Linxea lance un nouveau produit structuré au rendement et au capital 100% protégé

(Boursier.com) — Linxea , leader de l'épargne en ligne, lance au sein de ses contrats d'assurance vie et de PER, un nouveau produit structuré : 'Impulsion'.

'Impulsion' est un produit au coupon annuel garanti de 3,35% net pendant 4 ans, auquel s'ajoute un bonus conditionnel de 3,35% net à la fin de la durée de vie des 4 ans et une protection à 100% du capital à l'échéance.

Antoine Delon, Président de Linxea, a déclaré : "Avec Impulsion, Linxea souhaite proposer à ses clients un outil exceptionnel pour bénéficier des rendements des marchés financiers tout en s'assurant une protection totale de leur capital et de ces rendements. C'est une démonstration supplémentaire de notre expertise et de l'engagement de notre structure à profiter des conditions de marché pour offrir des options d'investissement inédites et attrayantes aux particuliers."