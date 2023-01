Linxea a poursuivi sa croissance en 2022

(Boursier.com) — Linxea , leader français de l'épargne en ligne, a poursuivi sa croissance avec une collecte record de 600 millions d'euros en 2022, contre 520 millions en 2021 soit une hausse de +15%. L'encours total des contrats gérés par Linxea s'élève à 2,6 milliards d'euros. Sur l'année, plus de 20.000 nouveaux clients ont choisi de rejoindre l'entreprise qui compte aujourd'hui 85.000 clients, soit une hausse de +18% par rapport à la fin 2021.

"Pour atteindre ces excellents chiffres dans un environnement de marché difficile, Linxea a continué de progresser et d'investir dans 3 domaines qui ont fait son succès depuis 2001" explique l'établissement. "Tout d'abord la qualité et la profondeur de l'offre proposée à ses clients. Le choix d'unités de compte présentes au sein des contrats Linxea s'est élargi : fonds obligataires datés, Private Equity, SCI et SCPI, ETF et produits structurés avec la gamme exclusive Exigence... C'est aujourd'hui 40% des avoirs qui sont placés en unités de compte dans nos contrats.

Ensuite, l'espace client digital a été modernisé afin de proposer une interface améliorée, plus interactive, qui permette aux épargnants d'accéder facilement aux détails de leurs contrats et de réaliser simplement un maximum d'opérations en ligne".

Enfin, le service de conseil par téléphone a été très sollicité en 2022 avec plus de 55.000 appels entrants contre 47.000 en 2021, soit une hausse de +17%. L'équipe de Conseillers en Investissement Financier, 100% basée en France, a doublé afin de répondre à cette demande de proximité et d'accompagnement toujours plus forte".

L'expertise et l'engagement des 100 collaborateurs permettent année après année d'inscrire Linxea comme une entreprise de référence dans le domaine de l'épargne. L'objectif de 2023 sera de dépasser la barre symbolique des 100.000 clients.

Pour Antoine Delon, Président de Linxea, "réaliser une croissance aussi forte dans un marché aussi complexe, marqué par le retour d'un fort niveau d'inflation, est une preuve supplémentaire de la pertinence de notre offre, de la résilience de notre modèle et de la compétence de nos équipes. Nous sommes également heureux d'être le premier distributeur en ligne de PER en France, avec 20% de notre collecte sur les plans d'épargne retraite. En 2022, les épargnants sont de plus en plus nombreux à choisir Linxea en raison de la qualité et de l'accessibilité de nos produits combinée à la simplicité de la gestion en ligne."