Linkee et iM Global Partner renouvellent leur partenariat pour 2022

(Boursier.com) — iM Global Partner renouvelle pour la deuxième année consécutive son partenariat avec l'association française Linkee, qui fournit aux étudiants en difficulté des denrées alimentaires et des repas tout en contribuant à la réduction du gaspillage alimentaire. Linkee a été créée en 2016 en tant qu'association à but non lucratif dont le but est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Elle a été soutenue par plus de 190 associations et plus de 200 partenaires du secteur de l'alimentation.

L'entreprise récupère aussi bien les repas que les denrées alimentaires auprès des restaurants, des fournisseurs, des grandes et petites surfaces, des festivals, des épiceries fines et des chefs. Les invendus et les surplus de nourriture ou de boissons sont distribués aux personnes qui en ont le plus besoin.

L'entreprise compte environ 13.000 bénévoles qui participent à la distribution alimentaire.

Depuis le début de la pandémie, l'association a été particulièrement active pour aider de nombreux étudiants, vivant loin de chez eux et ne pouvant pas trouver d'emploi étudiant leur permettant de se nourrir.

Grâce à un système simple, flexible et rapide, Linkee a été en mesure de développer très rapidement ses opérations pour soutenir ces jeunes en difficulté...