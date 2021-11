Lifeaz boucle une levée de 4 ME

(Boursier.com) — Lifeaz , start-up à l'origine de Clark, le 1er défibrillateur conçu pour les particuliers et fabriqué en France, annonce aujourd'hui avoir réalisé une levée de fonds de 4 ME auprès de Mutuelles Impact, fonds initié par la Mutualité Française, géré par XAnge, et conseillé par Investir&+.

Le fonds est soutenu par 44 Mutuelles à date. Investir&+ investit aussi en direct, de même que les Business Angels historiques qui participent à nouveau à cette Série A.

Cette opération va permettre à la start-up de poursuivre sa mission d'impact sociétal, à savoir : donner à tous le pouvoir de sauver des vies en faisant entrer le défibrillateur dans le quotidien des particuliers, ainsi qu'en rendant la sensibilisation aux gestes de premiers secours toujours plus accessible.

Moins d'un an après le lancement officiel de Clark, Lifeaz est ainsi parvenue à mobiliser 4 ME supplémentaires d'investissement pour accélérer son développement en France et initier le déploiement de son approche unique et innovante en Europe...