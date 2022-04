Libeo annonce l'ouverture de nouveaux bureaux à Londres.

(Boursier.com) — Depuis sa création, Libeo s'est donné pour mission de faciliter le paiement entre entreprises. Trois ans seulement après le lancement français de sa solution B2B, une levée de fonds de 26M d'euros, le rachat de la société de facturation Trackpay, et l'entrée au capital de Rubypayeur, la scale-up poursuit son ascension et annonce l'ouverture de nouveaux bureaux à Londres.

La plateforme développée par Libeo permet de centraliser les factures fournisseurs, les suivre et les régler en un clic, sans saisir d'IBAN, mais aussi de se faire payer : les relances y sont automatisées, les risques de fraudes et d'impayés, ou encore de doubles paiements, sont réduits.

Avec près de 150.000 entreprises dans son réseau aujourd'hui, la solution Libeo - en hyper croissance depuis sa création - répond aux problématiques des entrepreneurs et de leurs experts-comptables quant à la gestion quotidienne de leur activité : très simple d'utilisation, fédératrice et puissante technologiquement.

"Le succès que nous rencontrons en France est un indicateur fort des besoins du secteur. Les problématiques de nos clients français sont similaires à celles que nous avons identifiées au Royaume-Uni, et nous sommes en capacité de pouvoir y répondre de façon très pertinente. Notre ambition, plus que jamais, est de devenir le leader européen des paiements entre entreprises" a commenté Pierre Dutaret, co-fondateur et CEO de Libeo.