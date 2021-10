Lhyfe inaugure le premier site de production industrielle d'hydrogène renouvelable au monde à partir d'éoliennes

(Boursier.com) — Lhyfe , pionnier mondial et 'pure player' de l'hydrogène vert renouvelable, a inauguré son premier site de production à Bouin (Vendée). Le premier au monde à produire de l'hydrogène renouvelable à partir d'énergie éolienne à échelle industrielle. Premier d'une longue série car Lhyfe compte déjà une soixantaine de projets dans toute l'Europe.

Pour accompagner cette forte croissance, Lhyfe réalise la deuxième levée de fonds de son histoire, un tour de table de 50 millions d'euros en série A, et accueille SWEN Capital Partners et la Banque des Territoires aux côtés de ses investisseurs historiques. Une opération destinée à accompagner son développement en France et à l'international, via le renforcement de ses équipes et le financement de la 'R&D' et de ses nouveaux projets.