LFIS et Walter GAM annoncent un nouveau partenariat

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LFIS , l'un des principaux gestionnaires d'actifs quantitatifs européens, et Walter GAM, une plateforme de placements privés mondialement diversifiés se spécialisant dans le domaine de la gestion d'actifs, annoncent aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique.

Walter GAM acquiert une participation minoritaire significative dans LFIS, son troisième investissement en Europe. Son expertise et sa capacité démontrée à accompagner des entreprises de gestion d'actifs en plein essor seront porteuses pour le développement et la croissance de LFIS. Walter GAM soutiendra notamment le développement déjà important de LFIS sur le marché institutionnel au Canada et son expansion sur toute l'Amérique du Nord.

"Avant de conclure des partenariats à long terme, Walter GAM porte une attention particulière au potentiel de croissance de l'entreprise et à son capital humain. LFIS se démarque sur ces deux plans", explique Sylvain BROSSEAU, chef de la direction et associé fondateur de Walter GAM. "La culture de LFIS, l'expertise de ses équipes de premier plan ainsi que leur approche unique en termes de solutions alternatives, multi-classes d'actifs et dédiées seront des moteurs de réussite à long terme. Nous sommes heureux d'accompagner LFIS dans ce nouveau chapitre de son développement international."

Fondée en 2013, LFIS gère aujourd'hui 11 milliards de dollars d'actifs1. Elle compte des clients à travers le monde et est reconnue pour ses solutions innovantes qui allient l'expertise de la banque d'investissement et le savoir-faire de la gestion d'actifs. La transaction capitalisera sur le succès que connaît LFIS au Canada, en s'appuyant notamment sur sa capacité à proposer sa gestion sous forme de compte gérés dédiés.

Walter GAM est issue d'une firme canadienne d'investissements diversifiés de premier plan qui s'est associée à des dirigeants reconnus dans le domaine de la gestion d'actifs. Par le passé, les dirigeants de Walter GAM ont notamment joué un rôle clé dans la création de l'un des chefs de file de la gestion d'actifs mondiale en Amérique du Nord.

"Nous voyons en Walter GAM un partenaire international de long terme alors que nous entamons la prochaine phase de notre croissance sur le marché nord-américain", fait valoir Arnaud SARFATI, cofondateur et directeur général de LFIS. "L'expérience et l'expertise des professionnels reconnus de Walter GAM accélèreront notre expansion, et cette perspective nous fait entrevoir l'avenir avec enthousiasme."