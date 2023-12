Lexom annonce une levée de plus de 10 ME

(Boursier.com) — Le groupe Lexom (basé à Privas), spécialiste de la formation, annonce aujourd'hui une levée de plus de 10 ME ainsi que l'acquisition du Groupe Someform. Le tour de table a été mené par iXO Private Equity, acteur de référence du capital-investissement en région.

En plus de contribuer au financement de cette acquisition, les fonds permettront d'accélérer le lancement de deux nouvelles activités. Une étape majeure pour le groupe Lexom qui s'impose désormais comme un acteur de référence pour les formations courtes sur le plan national et pour les formations longues dans le Sud-Est.