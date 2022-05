LexisNexis et le Groupe Harvest signent un accord de partenariat

(Boursier.com) — Le Groupe Harvest, éditeur de logiciels, créateur de solutions digitales et organisme de formation pour tous les professionnels du patrimoine et de la finance, et LexisNexis, acteur innovant dans le droit associant expertise juridique et technologie, annoncent un accord de partenariat. La complémentarité de leurs savoir-faire et leur expertise patrimoniale reconnus, permettent de proposer aux études notariales une solution enrichie en matière de conseil en gestion de patrimoine.

Ce projet entre ces deux acteurs majeurs va permettre à l'ensemble des études notariales abonnées à Lexis 360 Intelligence de disposer directement de simulateurs experts basés sur les moteurs de calcul d'Harvest enrichis de contenus pratiques issus de Fidroit. LexisNexis vient ainsi renforcer sa solution et sa stratégie visant à proposer aux études notariales des contenus très opérationnels et des outils d'aide à la décision.

"Cette offre inédite et pratique va permettre à LexisNexis de continuer à accompagner la profession notariale dans le développement de ses activités de conseil et dans la sécurisation de ses prises de décisions", conclut Guillaume Deroubaix, Directeur général de LexisNexis.

"Le Groupe Harvest continue son développement dans tous les métiers du patrimoine ; le partenariat avec LexisNexis est une étape importante dans notre stratégie Conquête 2025", explique Virginie Fauvel, CEO du Groupe Harvest.