Leverage Shares, leader sur le segment des ETP Short et Leverages

Fondée en 2017, Leverage Shares est le leader sur le segment des ETP Short et Leveraged (S&L - ETP à effet de levier et rendement inversé). Basée aux Etats-Unis (Connecticut), la société dispose de points de présence dans le monde entier (Royaume-Uni, Italie, Inde, Bulgarie) et compte actuellement des actifs sous gestion d'une valeur d'environ 250 millions de dollars à l'échelle internationale.

Une proposition de conviction

Leverage Shares est le seul fournisseur en Europe à proposer une réplication physique de l'actif sous-jacent avec ou sans effet de levier. Les ETP proposés par Leverage Shares permettent d'investir sur les valeurs les plus performantes et attractives des marchés dans un cadre transparent et sécurisé.

Un particulier peut investir un montant de son choix sur une action Tesla, Netflix ou Amazon en choisissant ou non un effet de levier (x3, x2, x1 ou -2x, -3x) sur une durée déterminée reflétant la variation journalière de cette action. "Leverage Shares démocratise ainsi l'accès à la négociation d'actions individuelles, en toute transparence" conclut l'établissement.