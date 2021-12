Leverage Shares affirme ses ambitions en France

(Boursier.com) — Fondé en 2017, Leverage Shares est leader sur le segment des ETP (Exchange Traded Products) dits "Short and Leveraged" sur actions individuelles et seul fournisseur en Europe à proposer une réplication physique de l'actif sous-jacent, avec ou sans effet de levier.

Leverage Shares étend aujourd'hui sa gamme avec plus de 42 nouveaux produits, parmi lesquels les premiers ETP short and leveraged sur indices thématiques en Europe. Avec ce lancement, qui constitue l'un des plus importants de l'année pour Euronext Paris, Euronext Amsterdam et le London Stock Exchange, l'entreprise compte désormais 144 produits négociés en bourse accessibles à l'investisseur particulier...