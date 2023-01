Levée de fonds : Redman change de dimension en ouvrant son capital à OMNES

(Boursier.com) — Fondé en 2007 par Matthias Navarro et Nicolas Ponson, le groupe Redman passe à l'échelle supérieure avec une levée de fonds de plus de 30 millions d'euros (fonds propres et dette). Omnes, spécialiste majeur du private equity et de l'infrastructure, et acteur engagé ESG, devient actionnaire minoritaire du groupe.

Par l'intermédiaire de CEP2, son fonds dédié à la Ville Durable, OMNES apportera des moyens financiers conséquents à Redman sous la forme d'une prise de participation minoritaire au capital du Groupe et la constitution d'un fonds de développement. Ces moyens permettront d'accélérer la croissance de Redman sur ses activités de promotion immobilière bas carbone.

Une capacité d'action complémentaire

Acteur référent en matière de réhabilitation et de requalification urbaine depuis de nombreuses années, Redman se dote d'une capacité d'action complémentaire grâce à la constitution d'un fonds de développement destiné au portage d'actifs à restructurer. Ainsi Redman et Omnes s'inscrivent dans une trajectoire inférieure à 2o et dans l'objectif des Accords de Paris, pour accélérer la décarbonation du bâti existant, en s'appuyant sur le savoir-faire multi produits du groupe.

Unique promoteur français labellisé BCorp, Redman franchira les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et pourra, grâce à cette levée de fonds, dépasser les 200 millions d'euros dans les trois prochaines années. Cette opération permettra entre autres au groupe d'intensifier son déploiement sur l'ensemble du territoire français.

"Nous sommes très heureux de concrétiser un tel partenariat avec un acteur spécialiste et aussi engagé qu'Omnes. Nous avions déjà ouvert le capital du groupe aux salariés depuis 2020, cette nouvelle étape marque un tournant dans l'histoire de Redman. Nous nous réjouissons de pouvoir nous renforcer considérablement tout en restant indépendants et alignés avec nos valeurs" Indiquent Matthias Navarro et Nicolas Ponson, co-fondateurs du groupe Redman.