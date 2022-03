Les trois fonds de Lonvia Capital classés en article 9 du Règlement SFDR

(Boursier.com) — Après avoir obtenu le label ISR français en novembre 2021, LONVIA Capital annonce ce jour que ses trois fonds LONVIA Avenir Mid-Cap Europe, LONVIA Avenir Mid-Cap Euro et LONVIA Avenir Small Cap Europe sont désormais classés en article 9 du règlement européen SFDR. La stratégie d'investissement développée par Cyrille Carrière et son équipe depuis de nombreuses années consiste à identifier des modèles économiques jugés pérennes et créateurs de valeur dans une optique d'investissement de long terme. Nous avons naturellement vocation à investir dans des entreprises innovantes qui ont un impact positif sur la société et des stratégies de croissance pérennes.

Ainsi, les analyses internes de LONVIA Capital permettent au cours de l'analyse fondamentale des sociétés d'évaluer l'impact environnemental et social de chaque société en mesurant de manière très concrète leur contribution aux 4 thématiques d'impact suivantes : "Santé et bien-être", "Technologies innovantes", "Climat et environnement" et "Progrès social" qui regroupent les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Afin de mesurer la contribution des sociétés à ces thématiques, l'équipe de gestion de LONVIA Capital s'appuie sur les données ESG externes de Trucost, de Bloomberg et des données récupérées directement par LONVIA Capital.