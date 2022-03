Les trois fonds de Lonvia Capital classés en article 9 du Règlement SFDR

(Boursier.com) — Après avoir obtenu le label ISR français en novembre 2021, LONVIA Capital annonce ce jour que ses trois fonds LONVIA Avenir Mid-Cap Europe, LONVIA Avenir Mid-Cap Euro et LONVIA Avenir Small Cap Europe sont désormais classés en article 9 du règlement européen SFDR.

La stratégie d'investissement développée par Cyrille Carrière et son équipe depuis de nombreuses années consiste à identifier des modèles économiques jugés pérennes et créateurs de valeur dans une optique d'investissement de long terme. "Nous avons naturellement vocation à investir dans des entreprises innovantes qui ont un impact positif sur la société et des stratégies de croissance pérennes" commente l'établissement.