Les solutions d'épargne CORUM dépassent les 6% de performance

Les solutions d'épargne CORUM dépassent les 6% de performance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CORUM L'Épargne a profité de l'année 2019 pour se développer et signer pour la 8ème année consécutive des performances au-delà de ses objectifs. CORUM Eco, le fonds dédié au financement des entreprises européennes en croissance, a réalisé une performance de 11,27% en 2019.

Côté épargne immobilière, les SCPI CORUM Origin (6,25%) et CORUM XL (6,26%) ont dépassé une fois encore leurs objectifs.

En 2019, CORUM L'Épargne a renforcé sa position sur le marché de l'épargne. La société a pu s'appuyer sur la vitalité des activités de crédit aux entreprises en croissance de son fonds obligataire CORUM Eco tout en bénéficiant des performances de ses SCPI historiques, CORUM Origin et CORUM XL.

Le fonds obligataire CORUM Eco a été porté par un marché favorable et le savoir-faire des équipes de gestion pour dépasser son objectif et la moyenne du marché :

*11,27% de rendement pour CORUM Eco en 2019 (Objectif : 4%)

Fort de son succès, CORUM Eco a été clôturé en octobre 2019 afin d'en préserver la performance qui s'établit sur l'année 2019 à 11,27%. Une performance exceptionnelle rendue possible par une gestion agile qui a permis de financer les projets d'entreprises en forte croissance comme Netflix, Energizer, Picard ou encore Burger King.

De leur côté, les SCPI de CORUM L'Épargne ont dépassé, pour la 8ème année consécutive, leurs objectifs de performance :

*6,25% pour CORUM Origin en 2019 (Objectif : 6%)

*6,26% pour CORUM XL en 2019 (Objectif : 5%)

L'année 2019 a été marquée par une collecte d'épargne très forte au premier semestre et des investissements faits majoritairement en fin de second semestre. Après une année 2018 déjà exceptionnelle, ces résultats 2019 démontrent la capacité de CORUM L'Épargne à maintenir sa performance dans le temps et à tenir ses objectifs auprès des épargnants.

"Cette réussite s'appuie sur la capacité des équipes de CORUM L'Epargne à comprendre le projet des entreprises qu'elles financent tout en évaluant précisément les risques de marché" commente l'établissement. "Elle repose également sur le savoir-faire de CORUM L'Épargne pour investir sur le long terme de manière transparente et diversifiée, autant géographiquement que par activité".

CORUM L'Épargne poursuit son développement

En 2020, les ambitions pour CORUM resteront inchangées.

Un nouveau fonds CORUM Eco verra le jour au cours du 1er semestre 2020 pour continuer à proposer la gestion obligataire au plus grand nombre.

De son côté, "CORUM Origin continuera à maîtriser l'apport de nouveaux fonds avec pour volonté de réaliser des investissements compatibles avec son objectif de performance de 6%. La SCPI continuera à investir en fonction des opportunités dans tous les pays de la zone euro" poursuit l'établissement.

"Enfin, CORUM XL continuera à investir dans des pays hors zone euro et exploitera pleinement les opportunités offertes par le Brexit. Le Royaume-Uni, a fortiori ses métropoles régionales, ont été injustement délaissées par les investisseurs ce qui permet d'investir, à de bonnes conditions et sur le long terme, dans des actifs résilients et attractifs.

Outre le Royaume-Uni, CORUM XL continuera à saisir des opportunités de marché pour diversifier son patrimoine et atteindre son objectif de performance de 5%".