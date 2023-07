Les SCPI PF Grand Paris, PFO et PFO2, gérées par PERIAL AM, modifient leurs délais de jouissance

(Boursier.com) — Les SCPI PF Grand Paris, PFO et PFO2, gérées par PERIAL Asset Management, modifient leurs délais de jouissance à compter du 1er juillet 2023... Le délai de jouissance des trois SCPI sera réduit au 1er jour du 4ème mois qui suit le mois de souscription, au lieu du 1er jour du 6ème mois aujourd'hui.

Dans le contexte de l'immobilier actuel, plus favorable aux investisseurs, PERIAL Asset Management a décidé de réduire le délai de jouissance des SCPI PF Grand Paris, PFO et PFO2 pour les rendre cohérents avec la réalité du marché, et permettre aux épargnants de bénéficier de ce nouvel environnement.

"Le nouveau cycle du marché immobilier est plus favorable aux investisseurs", explique Éric Cosserat, Président Directeur Général du groupe PERIAL. "Dans ces conditions, nos équipes ont la capacité de réduire les délais d'investissements de la collecte réalisée auprès des épargnants dans des immeubles de qualité et relutifs pour la performance des fonds. Il est naturel pour PERIAL AM d'adapter nos SCPI à ce nouvel environnement, au bénéfice des épargnants".