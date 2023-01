Les SCPI CORUM dépassent encore une fois leurs objectifs

(Boursier.com) — Malgré une année 2022 mouvementée à l'échelle mondiale, les produits de la gamme CORUM L'Épargne affichent leur résistance. Quatre des cinq profils du contrat CORUM Life présentent une performance positive comprise entre 0,70% et 3,40%. Les fonds obligataires disponibles dans le contrat accusent une baisse ; ils limitent toutefois leurs pertes à la moitié de celles enregistrées par les fonds comparables (leur indice). En revanche, les SCPI CORUM affichent des performances solides, supérieures aux objectifs. En tenant compte des rendements distribués et des augmentations de prix de part réalisées en 2022, leurs performances réelles tutoient, voire dépassent, les 10%...

Il y a clairement un avant et un après 2022 : guerre en Ukraine, inflation (5,2% en moyenne en France en 2022 selon l'Insee et près de 10% en moyenne en Europe selon Eurostat), hausse des taux d'intérêt (le taux d'intérêt d'une obligation à 10 ans émise par l'Etat français, ou OAT, était de 3,1% au 31/12/22, soit +2,9% en un an), ralentissement économique, risque de récession... Le monde a changé au terme de cette année mouvementée, avec une guerre en Europe qui a fortement secoué les marchés financiers début 2022 : le marché des actions finit l'année sur une perte de 9,5% (indice Eurostoxx 50), celui des obligations à 10 ans de l'Etat allemand dites "sans risque" sur une perte de 21,6%, et celui des obligations européennes à haut rendement sur une perte de 9,4% (indice IBOXXMJA).

Assurance vie CORUM Life : positifs pour les profils davantage investis en immobilier, en légère perte pour le profil majoritairement investi en obligataire

Faute d'avoir cru au possible déclenchement d'une guerre en Ukraine, les fonds obligataires du groupe CORUM ont subi la baisse des marchés et terminent l'année en négatif. L'engagement des experts obligataires au service de l'épargne des clients a toutefois permis de limiter cette baisse (-4,6% pour BCO, -6,9% pour CORUM BEHY, contre -9,4% pour l'indice IBOXXMJA). Cette situation impacte néanmoins les performances des formules du contrat d'assurance vie CORUM Life, qui compte notamment cinq fonds obligataires de la gamme CORUM L'Épargne. Le profil de gestion contenant la plus grande part d'obligations, CORUM Life Entreprises, termine l'année à -1,4% et reste le seul profil en zone négative.

Notons que les fonds obligataires ont amorcé un rebond au 4e trimestre et que les experts obligataires du groupe CORUM expriment leur confiance pour 2023. Ils entendent continuer de saisir les opportunités nées grâce à la hausse conjointe des taux d'intérêt et des primes de risque.

C'est justement pour profiter de ce momentum rare (rendements en forte hausse, prix attractifs, prise de risque bien rémunérée et pas d'augmentation notable envisagée des défauts de paiement de la part des entreprises emprunteuses) que le groupe CORUM a lancé il y a deux mois CORUM Butler Entreprises, un fonds obligataire "daté", c'est-à-dire un fonds dont l'échéance est déterminée à l'avance, assurant une bonne visibilité sur le rendement dans un contexte qui reste très incertain. CORUM Butler Entreprises vise une performance annualisée et nette de frais de 5% jusqu'en 2029, et rencontre d'ores et déjà un bon accueil des épargnants. Il est disponible dans le contrat d'assurance vie CORUM Life.

L'année 2022 prouve, s'il en était besoin, l'importance pour les épargnants de bien diversifier leur patrimoine comme le permet le contrat CORUM Life. L'immobilier a montré à nouveau l'an dernier sa résistance et la robustesse de ses fondamentaux. La bonne diversification du patrimoine et la sélection de locataires solides a préservé l'épargne des clients et permis aux profils du contrat CORUM Life les plus investis en SCPI de terminer l'année en positif : CORUM Life Essentiel (3,4%), CORUM Life Immobilier (2,9%), CORUM Life Équilibre (0,7%), CORUM Life SMART ISR (0,7%). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.