Les PRI attribuent à AllianzGI la meilleure note de stratégie et gouvernance ESG pour la 4e année consécutive

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Allianz Global Investors, l'un des leaders mondiaux de la gestion d'actifs, a obtenu pour la quatrième année consécutive la note A+ attribuée par la PRI Association (en charge des Principes pour l'investissement responsable) pour son approche ambitieuse de la stratégie et gouvernance ESG (environnement, social et gouvernance). Cette catégorie englobe les politiques, objectifs et adhésions ESG, et prend en compte les moyens que l'entreprise met en place pour promouvoir les efforts ESG en interne et à l'extérieur de l'entreprise.

En attribuant la note la plus élevée, à savoir A+, les PRI couronnent les politiques d'engagement d'AllianzGI dans 5 catégories : Stratégie et gouvernance, Actions cotées - Entreprises, Capital d'infrastructure et, pour la première fois, Actions cotées - Actionnariat actif et Obligations - Entreprises non financières.

Dans ses rapports d'évaluation annuelle individuelle, la PRI Association analyse comment les signataires progressent en matière d'intégration des facteurs ESG dans les décisions d'investissement et vise à apporter un bilan aux signataires afin de contribuer à l'évolution permanente de leurs références ESG...