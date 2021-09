Les premiers logements sociaux à énergie positive avec Elithis Immobilier à Dijon.

(Boursier.com) — À Dijon, Elithis signe avec TONUS TERRITOIRES et HABELLIS la VEFA du projet "Avenue 6" de 51 logements à loyer modéré à énergie positive. L'immeuble, qui sera construit sur une parcelle d'environ 2.304 m(2) et réparti sur 3 étages, a été conçu avec le cabinet Arte Charpentier, à coûts standards de construction.

Avenue 6, immeuble à énergie positive, produira plus d'énergie qu'il n'en consommera, permettant ainsi à ses habitants d'avoir une facture d'énergie proche de zéro et donc un gain important de pouvoir d'achat et de confort.