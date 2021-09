Les Mini Mondes lève 3,5 ME auprès d'Eutopia et de Bpifrance

(Boursier.com) — Les Mini Mondes lèvent 3,5 millions d'euros auprès d'Eutopia, le fonds des marques consumer émergentes, et de Bpifrance. La jeune pousse nantaise a pour ambition d'ouvrir les enfants sur le monde et ses enjeux écologiques, en mettant en scène une famille de globe-trotters dans un univers complet : magazines éducatifs et jouets éco-conçus, 100% made in France.