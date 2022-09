Les Grappes lève 4 ME auprès de Demeter IM et de ses investisseurs historiques

(Boursier.com) — Les Grappes, acteur majeur de l'e-commerce du vin en France, lève 4 millions d'euros, la plus grosse levée de fonds réalisée dans la winetech.

Cette levée de fonds permettra à la startup de consolider son modèle unique de vente de vins aux professionnels et aux particuliers en France et à l'étranger et et ainsi encourager l'achat responsable en direct des vignerons...