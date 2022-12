Les fonds obligataires datés arrivent chez Linxea

(Boursier.com) — Fidèle à sa volonté d'apporter toujours plus d'innovation et les meilleures solutions d'investissement pour les épargnants, Linxea est l'un des premiers acteurs de l'épargne à inclure une large gamme de fonds datés dans ses contrats d'Assurance vie et PER.

Un fonds obligataire daté est un support d'investissement qui peut permettre de répondre à de plusieurs attentes actuelles des épargnants dans ce contexte de hausse d'inflation et d'incertitude sur les marchés financiers.

En effet, ces fonds offrent des perspectives de rendements attractifs grâce à la hausse récente des taux d'intérêt (des rendements cibles nets de frais compris entre 4% et 6%), une durée d'investissement fixe connue à l'avance (en général entre 4 et 6 ans) et un risque maîtrisé grâce à la constitution de portefeuilles obligataires très diversifiés (entre 60 et 120 lignes en moyenne).

Linxea a donc sélectionné une large gamme de fonds qui permettent à des investisseurs de se positionner sur différentes maturités (2026, 2027, 2028), différents niveaux de rendement cible (entre 4 et 7%) et des niveaux de risque modérés (compris entre 3 et 4 sur une échelle allant de 1 à 7).

"Les fonds datés avaient disparu ces dernières années en raison de taux d'intérêts très faibles. Le retour récent à des taux plus élevés les remet sur le devant de la scène et nous sommes ravis de pouvoir proposer cette opportunité de marché à nos clients" commente Antoine Delon, Président de Linxea.

L'offre Linxea de fonds datés

Les contrats d'assurance-vie et PER s'enrichissent, voici une liste, à date des fonds que vous pouvez retrouver sur les contrats LInxea.

-FR00140081Y1 Carmignac Credit 2027

-FR001400A6Y0 Sycoyield 2026 RC

-FR0013476231 R-co Thematic Target 2026 HY F EUR

-FR0013439403 La Française Rendement Global 2028 RC EUR

-FR0014008W22 Millesima World 2028

-FR001400A1J2 - Pluvalca Credit Opportunities 2028

-FR0014009TV1 - Apicil Haut Rendement 2027

La disponibilité et les spécificités d'accès à chacun de ces fonds dépendent du contrat.