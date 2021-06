Les fonds M&G Select Equity s'alignent sur l'Accord de Paris

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — M &G annonce aujourd'hui l'ajout d'un nouvel objectif en matière de durabilité pour ses fonds M&G (Lux) Global Select et M&G (Lux) Pan European Select. Ces fonds se conforment désormais aux dispositions de l'article 9 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Faire évoluer les stratégies d'investissement pour obtenir des résultats plus durables est une composante clé du plan de développement durable en dix points de M&G. Cette transition constitue une étape supplémentaire dans la réalisation de l'objectif zéro émission nette carbone dans l'ensemble des portefeuilles d'ici 2050.

Afin de refléter ces changements, qui entreront en vigueur le 30 juillet 2021, les fonds seront respectivement rebaptisés M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned et M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned. John William Olsen continuera de gérer les deux fonds.

Les fonds prennent en compte des critères supplémentaires leur permettant de s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. Les entreprises éligibles aux deux portefeuilles seront soit :

-Des sociétés à faibles émissions de carbone présentant une intensité carbone moyenne pondérée réduite de 50 % par rapport à celle de l'indice de référence respectif de chaque fonds

-Des sociétés qui s'engagent à mettre en place des stratégies scientifiques pour ramener les émissions à un niveau net de zéro d'ici 2050 (SBTi)

En vertu de cette nouvelle approche climatique ciblée, l'intensité carbone moyenne pondérée globale des portefeuilles sera globalement inférieure de plus de 50% à celle de leur moyenne de référence. Le gérant du fonds s'attend à ce que plus de 90% des entreprises composant les portefeuilles aient mis en place des SBTi d'ici 2025. Les facteurs climatiques, tels que la contribution positive des entreprises à la réduction des émissions de CO2 et à l'obtention d'un résultat net nul, joueront également un rôle dans sélection des titres.

L'objectif financier et la philosophie d'investissement actuels des fonds resteront inchangés. Les fonds continueront d'investir dans des actions de sociétés cotées issues de tous les secteurs, combinant des modèles économiques durables et des avantages concurrentiels éprouvés visant à préserver leur rentabilité.

Selon John William Olsen, gérant : "Le changement climatique est sans doute le plus grand défi de notre époque et la réalisation des objectifs de l'accord de Paris sur le climat est primordiale. Les changements que nous annonçons aujourd'hui visent à contribuer à cet objectif et pour y parvenir, nous allons multiplier nos initiatives d'engagement avec les sociétés dans lesquelles nous investissons. L'engagement actif est un élément clé de notre philosophie d'investissement et un élément crucial pour engendrer un véritable changement positif".

Brice Anger, Directeur général de M&G Investments en France précise : "Chez M&G, le développement durable est au coeur de nos priorités. En tant que propriétaires et gérants d'actifs, nous nous sommes fixé un agenda ambitieux pour répondre aux attentes grandissantes de nos clients, qui souhaitent faire la différence grâce à des investissements durables tout en recherchant des performances attrayantes répondant à leurs besoins financiers. Les changements opérés aujourd'hui sont un nouveau pas dans cette direction, en renforçant notre gamme de solutions d'investissement durables Planet + et en soutenant notre engagement pour que l'ensemble de notre portefeuille réponde à l'objectif zéro émission nette de carbone d'ici 2050."