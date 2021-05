Les Fonds gérés par 123 IM annoncent une nouvelle acquisition

(Boursier.com) — Les Fonds gérés par 123 IM viennent de faire l'acquisition d'un nouveau camping 3 étoiles situé à Fayence dans l'arrière-pays varois, aux côtés de son partenaire historique le Groupe Koawa Vacances et du Fonds Tourisme Côte d'Azur.

Situé à Fayence, dans le Var, Lou Cantaire est un camping 3* de 130 emplacements, d'une surface de 6 hectares, et qui accueille une clientèle familiale. Le camping est aménagé dans un environnement naturel sur un parc boisé situé à 5 minutes de Fayence et à une trentaine de kilomètres de la côte méditerranéenne. Le camping dispose de nombreuses infrastructures de qualité.

Commercialisé jusqu'à présent par le groupe de campings Sud Est Vacances, le camping Lou Cantaire sera opéré par le groupe expérimenté Koawa Vacances, un partenaire historique d'123 IM. Lou Cantaire dispose d'une soixantaine de locatifs, une cinquantaine de résidents et moins de 10 emplacements nus. Cet établissement dispose en outre d'un fort potentiel de développement, et bénéficiera à ce titre d'un accompagnement dédié du Fonds Tourisme Côte d'Azur géré par la société M Capital.

"123 IM connaît de manière étroite les équipes de Koawa Vacances pour les avoir accompagnées depuis 2017. Cette nouvelle opération marque une véritable relation de confiance qui s'est nouée avec un partenaire opérateur sérieux implanté dans des régions touristiques phares de France" analyse Johann Devaux, Directeur Associé chez 123 IM

"Nous avons été en quelque sorte les précurseurs en tant qu'investisseur dans l'hôtellerie de plein-air. En effet, depuis bientôt 10 ans, nous investissons dans des campings en nous focalisant exclusivement sur des établissements familiaux de 3 à 5 étoiles situés dans des régions touristiques. Cette nouvelle acquisition illustre donc parfaitement nos convictions" conclut Julien Meir, Directeur Associé d'123 IM