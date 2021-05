Les Fonds 123 IM accompagnent Climbing District dans le cadre d'une levée de 5 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Un an après sa création, et l'ouverture en janvier 2021 d'une première salle d'escalade de bloc dans le nouveau quartier parisien Batignolles-Cardinet, Climbing District lève 5 ME afin de poursuivre le développement de salles d'escalade de bloc urbaines, selon un concept inédit combinant activités sportives et culturelles, bien-être, services de proximité et coworking.

Johan Devaux, Directeur Associé chez 123 Investment Managers, indique avoir "été séduit par la capacité de l'équipe Climbing District à élaborer une proposition de valeur alternative à ce qui peut être observé aujourd'hui sur le marché du sport en général et de l'escalade en particulier. Nous sommes convaincus que l'ouverture de ces lieux hybrides alliant sport, convivialité et travail constitue le nouvel axe de développement du sport urbain."