Les experts-comptables amplifient leurs investissements socialement responsables et citoyens

Les experts-comptables amplifient leurs investissements socialement responsables et citoyens









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un contexte inédit de crise sanitaire et sociale, due à la pandémie liée à la Covid-19, la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) réaffirme sa responsabilité sociétale en prenant la décision d'investir dans des fonds qui permettent le financement de projets ayant un impact environnemental et social en France.

La CAVEC vient ainsi de souscrire au Fonds Green & Impact Bond France d'Homa Capital à hauteur de 20 Millions d'euros. Ce fonds cherche à concilier une performance financière et sociétale en sélectionnant des obligations, privées ou publiques, respectant les Green Bond Principles (GBP) venant au financement de projets ayant un impact environnemental favorable en France. Depuis son lancement, les projets financés par le fonds :

- couvrent 13 des 17 objectifs de Développement Durable mis en place par les Nations Unies et couvrent divers domaines (transports, immobilier vert, médico-social, développement durable... ) ;

- créent plus de 15.000 emplois directs ;

- permettent d'éviter l'émission de plus de 16 millions de tonnes de CO2 par an.

En cette période économique particulièrement contrainte, le fonds a souscrit également des obligations "Covid-19" pour soutenir des projets de relance écologiques et solidaires.