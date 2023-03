Les déclassements liés au risque climatique pourraient concerner 20% des entreprises mondiales d'ici à 2035 (Fitch Ratings)

(Boursier.com) — Selon Fitch Ratings, près de 20% des entreprises mondiales pourraient voir leur note abaissée d'ici 2035 en raison de leur vulnérabilité au climat si ces risques ne sont pas atténués. Cela représente la proportion d'entreprises qui, selon nos estimations, auront un score de vulnérabilité climatique (Climate.VS) de 45 ou plus, que nous proposons de considérer comme "élevé", en 2035. Un score élevé peut entraîner un risque important de notation négative au cours de l'année à laquelle le score se rapporte ou avant...

Seuls 2% des émetteurs ont une VS climatique de 45 ou plus en 2025, mais cette proportion augmente pour atteindre près de 20 % du portefeuille noté publiquement en 2035, soit 315 émetteurs. Fitch propose une analyse, un examen et des informations supplémentaires concernant les implications potentielles pour le profil de crédit des risques de transition liés au climat pour ces émetteurs.