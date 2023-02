Les Business Angels des Grandes Ecoles ont investi dans la startup CarréLéon

(Boursier.com) — Les Business Angels des Grandes Ecoles (BADGE) ont investi 120 KE lors de la première levée de fond réalisée par CarréLéon, startup spécialisée dans la foodtech qui propose des produits innovants et 100% naturels.

Ce tour de table, représentant au global 1 ME en capital, permettra à la start-up d'accélérer son développement grâce à la structuration de son équipe commerciale et le déploiement des investissements marketing.

Créée en 2017, CarréLéon a développé un produit 100% naturel qui rend la cuisine pratique, créative, savoureuse et saine. Les carrés de légumes et de fruits Carrés Futés sont composés exclusivement de légumes ou de fruits, d'un peu de beurre de cacao, sans exhausteur de goût, sans arôme, sans sel ajouté, sans additif, les carrés s'utilisent râpés ou fondus pour apporter du goût dans toutes les préparations du quotidien. Une solution simple, pratique et naturelle pour sublimer les plats...

Cette innovation a été primée plus de 15 fois lors de différents concours d'innovation, notamment : Élu Produit de l'Année, SIAL, Réseau Entreprendre 92, Ecotrophélia France et Europe, concours national Agropole...

"Notre mission est d'accompagner les consommateurs dans le plaisir de cuisiner grâce à des produits pratiques, ludiques, et gages de qualité. En proposant des listes d'ingrédients simples et transparentes, Carrés Futés souhaite avoir un impact positif sur la santé des consommateurs et celle de la planète" a déclaré Camille Bloch, Présidente de CarréLéon.