Les Business Angels des Grandes Ecoles investissent dans la société Algentech

(Boursier.com) — Les Business Angels des Grandes Ecoles (BADGE) ont participé à la levée de fonds réalisée par Algentech, start-up pionnière dans l'édition du génome des plantes installées sur le campus de l'INRAE à Versailles.

Algentech vient de boucler avec succès son augmentation de capital, d'un montant de 463 KE pour une nouvelle phase de son développement en France et à l'international qui devrait permettre de finaliser les tests en cours et se traduire par des ventes de licences de ses technologies dans le courant de 2021, plusieurs grandes entreprises étant en cours de test de celles-ci. Les Business Angels des Grandes Ecoles ont participé à ce tour à hauteur de 145 KE.

Créée par Alexander Sorokin et Isabelle Malcuit, Algentech a développé et breveté des solutions technologiques pour améliorer les plantes (rendement, résistance aux maladies, qualités nutritives) et pour produire, au coeur de la cellule végétale, des pesticides naturels et des composés thérapeutiques.

Ces développements portent sur l'édition du génome, la production en grande quantité de composés à haute valeur ajoutée chez les chloroplastes et la transformation des mitochondries. Les études en cours avec de grandes entreprises démontrent le potentiel de ces travaux.

Récemment, un nouveau brevet important lui a été accordé aux Etats-Unis. Ce brevet protège une technologie qui fonctionne pleinement en synergie avec les ciseaux moléculaires tels que Crisp-Cas9 qui ont été récompensés par le Prix Nobel de Chimie en 2020, et a la capacité d'augmenter leur efficacité et représente un fort potentiel.

"BADGE accompagne Algentech depuis 2011. Ses membres ont participé à toutes les levées de fonds qui ont permis que les technologies d'Algentech arrivent à maturité et soient maintenant disponibles pour leur cession ou leur licence. Ces technologies, non OGM car elles n'importent pas de gènes externes, représentent beaucoup de potentiel. Ainsi, par exemple, il est possible de renforcer les défenses des plantes contre les insectes, rendant inutiles les pesticides chimiques, et donc avec un impact favorable à la défense de l'environnement", explique Jacques Tamisier, Président et accompagnateur de BADGE dans cette aventure d'innovation.

"Nous remercions BADGE et ses adhérents qui nous ont apporté leur soutien depuis les débuts de l'activité d'Algentech et tout au long de son développement, qui aujourd'hui aboutit à une offre complète de biologie de synthèse et de production dans les cellules végétales qui deviennent de véritables usines vertes pour des applications multisectorielles" complète Alexandre Sorokin, Président d'Algentech.