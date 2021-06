Les Business Angels des Grandes Ecoles (BADGE) investissent dans la start-up bretonne SeaBeLife Biotech

Les Business Angels des Grandes Ecoles (BADGE) investissent dans la start-up bretonne SeaBeLife Biotech









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SeaBeLife Biotech vient de boucler avec succès son augmentation de capital de 1 ME pour poursuivre ses développements ciblant la mort cellulaire régulée. Les Business Angels des Grandes Ecoles (BADGE) ont participé à ce tour à hauteur de 155 KE.

Les fonds ont également été apportés en capital par les fondateurs, les Business Angels des réseaux bretons Breizh Angels (Finistère Angels, BSA, BA35, Armor Angels), et ceux de WeLike et AVA Capital pour un montant total de 1 ME.

La technologie développée par SeaBeLife est une innovation de rupture avec un potentiel thérapeutique majeur. Elle permet d'inhiber simultanément deux types de mort cellulaire par nécrose. En effet, l'activation de ces voies est l'une des explications récentes de plusieurs pathologies graves ciblant nos organes vitaux et difficiles à traiter. En particulier, l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance hépatique aigüe, pour lesquelles SeaBeLife a confirmé les résultats encourageants de 2020 sur des modèles animaux. Au-delà de ces pathologies aiguës, SeaBeLife vise à combattre la mort cellulaire dans des pathologies chroniques très répandues comme les maladies de Parkinson et d'Alzheimer, ou la DMLA (rétine).

Des résultats préliminaires très encourageants ont été obtenus sur des modèles cellulaires et, pour chaque indication, les équipes évaluent actuellement les molécules biologiquement actives sur les modèles animaux.