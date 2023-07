Les Bordes annonce un partenariat stratégique avec la Banque des Territoires

(Boursier.com) — Les Bordes Estate et son actionnaire, le fonds d'investissement anglais RoundShield, sont ravis d'annoncer une nouvelle étape dans leur partenariat avec la Banque des Territoires. Après un accord signé début 2021 pour financer conjointement la conception de Six Senses Loire Valley, la Banque des Territoires s'engage aujourd'hui à financer ce développement en partenariat avec Les Bordes Estate, afin d'apporter de nouveaux attraits touristiques sur le Domaine.

Représentant un investissement de 270 millions d'euros et créant 400 nouveaux emplois sur le Domaine, le projet amènera un hôtel et un spa cinq étoiles exceptionnels, comprenant 50 chambres et suites, trois restaurants, des piscines et d'autres équipement de loisirs, ainsi que 52 Résidences Six Senses. Le tout sera géré par Six Senses Hotels Resorts Spas, une des marques les plus luxueuses au monde, faisant partie du groupe Intercontinental Hotels Group (IHG). Ce partenariat avec la Banque des Territoires marque une étape importante pour ce projet d'envergure qui viendra enrichir l'offre résidentielle et touristique de la Vallée de la Loire.