Leocare obtient la certification B Corp et renouvelle sa labellisation Service France Garanti

(Boursier.com) — La néoassurance Leocare annonce ce jour avoir obtenu la certification B Corp ainsi que le renouvellement de son label Service France Garanti.

Ces deux audits, symboles reconnus d'exigence, de sécurité et d'excellence, témoignent de l'engagement de l'entreprise en faveur d'un environnement viable, d'une économie responsable qu'elle consent depuis sa création.

Un impact positif pour la société et la planète

La certification B Corp est l'une des plus exigeantes au monde. Remise par l'organisme indépendant à but non lucratif B Lab, elle atteste l'impact économique, social et environnemental bénéfique des entreprises certifiées, tout en mettant l'accent sur la transparence et la responsabilité. Le label se fonde sur une évaluation détaillée des organisations dans cinq domaines : la gouvernance, les politiques envers les collaborateurs, les relations avec les clients et la collectivité, et le respect de l'environnement. Leocare a obtenu un score de 80 points.

En intégrant le cercle très fermé des plus de 7.100 sociétés certifiées B Corp à travers le monde (dont 300 seulement en France), Leocare prouve ainsi que l'on peut conjuguer forte croissance et responsabilité sociétale. La labellisation de son modèle illustre son engagement envers des pratiques commerciales éthiques et durables, visant à équilibrer les intérêts des différentes parties prenantes. Elle valide également l'ambition de toujours de l'entreprise de faire de l'assurance une force de changement positif.

Christophe Dandois, CEO et co-fondateur de Leocare, commente : "En embrassant la philosophie B Corp, nous franchissons un cap crucial vers la construction d'un avenir plus équitable et durable. Nous croyons que le succès d'une entreprise ne peut pas être mesuré uniquement en termes financiers, mais aussi par l'impact positif qu'elle génère pour la société et l'environnement. Dans le contexte actuel, il est impératif que les entreprises prennent la responsabilité de contribuer positivement à la société. En tant qu'acteurs économiques, nous avons la responsabilité de favoriser le bien-être de nos employés, de soutenir les communautés locales et de protéger notre planète. En devenant une B Corp certifiée, Leocare indique la voie à suivre en démontrant que la réussite économique et l'impact sociétal peuvent coexister et se renforcer mutuellement."