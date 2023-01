Lemonway rencontrera les acteurs du crowdfunding le 14 février à Paris

(Boursier.com) — Lemonway , établissement de paiement pan-européen et spécialiste de la marketplace et Financement Participatif France (FPF) annoncent la tenue de la toute 1ère édition européenne de l'événement The Place to Crowd le 14 février 2023 au Centquatre, à Paris parrainé par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et numérique.

En 2022 le secteur du crowdfunding fût bouleversé par une nouvelle réglementation ayant pour objectif d'harmoniser les règles et de permettre l'européanisation du marché. Dans ce contexte, les experts de Lemonway profiteront de cet événement d'envergure pour prendre la parole et débattre sur la place du financement participatif en Europe.

Damien Guermonprez, Executive Chairman de Lemonway et Président de FPF, commente : "L'harmonisation européenne de la réglementation du crowdfunding est une nécessité majeure pour les années à venir. Il est grand temps que les acteurs du secteur se retrouvent pour établir les bases des prochaines années. The Place to Crowd a vocation à créer du lien au sein de la profession à l'échelle de l'Europe et à booster l'envol du secteur !"