Lemonway poursuit sa croissance en Europe avec des volumes en augmentation de 39% en 2022

(Boursier.com) — L 'établissement de paiement pan-européen, Lemonway, affirme son leadership auprès des places de marché et des acteurs du financement participatif. La société a traité un volume d'affaires de 7,7 milliards d'euros de flux contre 5,5 milliards d'euros l'année précédente (+39%) grâce à la croissance naturelle de ses plateformes partenaires telles que Decathlon, SNCF Connect & Tech ou encore October qui continuent de se développer. La fintech atteindra les 10 milliards d'euros de flux en 2023. Elle a traité 23,5 milliards d'euros depuis sa création fin 2013.

L'année a également été marquée par la signature de nouvelles références en partenariat avec ses banques alliées (BNP Paribas, le groupe BPCE, Barclays) et les constructeurs de places de marché (Izberg, Mirakl, Octopia, Cocolabs).

Une croissance désormais rentable

En 2022, la fintech a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 16 millions d'euros, en croissance de 39%. Elle a fait évoluer sa stratégie grâce notamment à la signature de grandes marketplaces BtoB et plateformes de finances alternatives, et se dit confiante pour atteindre la rentabilité dès 2023.

Son Directeur Général, Antoine Orsini, est convaincu du positionnement de l'entreprise : "Les grandes places de marché, comme les grands acteurs du crowdfunding, ont des besoins fonctionnels et réglementaires spécifiques auxquels seul un expert du paiement pour compte de tiers peut répondre. L'offre modulaire Lemonway est parfaitement adaptée car renforcée par une galaxie de partenaires qui optimisent l'expérience de paiement dans un environnement conforme et sécuritaire."

Pour conserver son leadership, la fintech lancera en 2023 de nouveaux produits et services innovants tel que le "Buy Now Pay Later" pour les marketplaces 'B2B', en partenariat avec le leader Européen Hokodo.

Objectif 2023 : se développer auprès des grands comptes

En 2023, Lemonway a pour objectif de renforcer sa présence auprès de clients "grands comptes" et sa position de leader pan-européen au service des places de marché, à travers le développement de ses activités sur le continent.

"C'est auprès des grandes places de marché et des grands acteurs du financement participatif que nous maintiendrons notre position de leader du paiement régulé en Europe. Notre plateforme de paiement, nos outils adaptés à la complexité des flux de paiement de nos clients, comme notre capacité à respecter les exigences règlementaires françaises et européennes nous permettent d'envisager rapidement de devenir la référence en matière de paiement auprès des grands acteurs européens", précise Damien Guermonprez, Président de Lemonway.