Ledger s'appuie sur Caption pour permettre à ses salariés de transformer leurs actions en cash

(Boursier.com) — Caption , première plateforme permettant d'acheter et de vendre des actions des meilleures startups françaises lance "Caption Liquidity Program". Une offre inédite permettant aux startups d'organiser, sur sa marketplace, des opérations de vente d'actions de leurs salariés. Un modèle baptisé par Ledger, la licorne française pionnière dans le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies, qui a permis à 12 premiers salariés de vendre près de 1 ME d'actions.

Depuis l'ouverture de son service, le succès de Caption ne cesse de faire parler dans l'écosystème de la French Tech. La plateforme enregistre une croissance mensuelle de ses membres de 25% et sa communauté atteint aujourd'hui 16.000 personnes (investisseurs particuliers et professionnels). Une trentaine de ventes ont été finalisées permettant à près de 500 investisseurs d'entrer au capital des startups françaises du moment et à plus de 50 personnes (majoritairement des salariés) de réaliser 7 ME de 'cash out'.

Fort de ces résultats, Caption lance aujourd'hui "Caption Liquidity Program", un service dédié aux startups qui souhaitent organiser pour leurs salariés des fenêtres de liquidité en leur permettant de vendre leurs actions au moment et au prix qu'ils souhaitent.