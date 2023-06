Ledger choisit PwC pour partager ses solutions innovantes à Vivatech

(Boursier.com) — Ledger , licorne française membre du Next 40, numéro 1 mondial du hardware wallet et leader dans la sécurité des actifs numériques, a choisi PwC, cabinet de conseil et d'audit, leader sur l'apport de confiance et les transformations durables dans le Web3, pour présenter ses solutions innovantes au sein de l'espace de démonstration de PwC à Vivatech (stand F25, Hall 1).

Ledger et PwC partageront également des retours d'expériences concrets de sécurisation technologique, juridique, fiscale, comptable menés ensemble auprès d'entreprises françaises, grands corporates ou leaders du Web3 ces dernières années, parmi lesquelles des représentants viendront apporter leur témoignage.

L'expertise blockchain acquise par Ledger depuis 2014 et PwC depuis 2017, leur a permis de développer, pour les clients qu'ils servent conjointement, une méthodologie unique, reposant sur un référentiel de plus de 100 points de contrôle adaptés au Web3 et combinant la diversité des expertises PwC avec la puissance de la technologie Ledger, pour apporter des solutions de souveraineté numérique fiables, offrant des résultats durables aux entreprises.