Lector Consulting rejoint Laplace

(Boursier.com) — Lector Consulting, dirigé par Charles-Henri Pignol rejoint Laplace, le pôle de conseil en gestion de patrimoine et de gestion privée du Groupe Crystal. Basé dans le centre historique de Bordeaux, doté de plus de 140 ME d'encours, Lector Consulting figure parmi les cabinets de conseil en gestion de patrimoine les plus réputés de la région Nouvelle-Aquitaine.

Constitué d'une équipe de 5 personnes, le cabinet accompagne depuis 1979 une clientèle d'entreprises, dirigeants et professions libérales. Il couvre tout le spectre d'expertises patrimoniales, de l'ingénierie au conseil financier.

Charles-Henri Pignol est nommé Directeur Associé Senior de Laplace, qui renforce ainsi son équipe d'associés à Bordeaux, au coeur d'une région particulièrement dynamique.

Au-delà de sa stratégie de consolidation nationale, Laplace entend renforcer par cette acquisition sa présence dans l'ensemble des grandes métropoles régionales françaises.

"Je suis très heureux de m'associer avec le Groupe Crystal et son pôle Laplace. J'ai été convaincu par la force et la dynamique du projet, qui fait émerger un leader très qualitatif de la gestion de patrimoine en France" déclare Charles-Henri Pignol.

Benoist Lombard, Président de Laplace, indique : "A l'image de son cabinet, Charles-Henri Pignol est un professionnel talentueux. Sa présence à nos côtés me ravi doublement : il contribuera à notre développement bordelais, et nous bénéficierons de l'excellence de ses prestations".

"Cette nouvelle opération témoigne de notre grande attractivité. Notre modèle d'association convainc les plus grands CGP de nous rejoindre" ajoute Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué du Groupe Crystal.

"A l'aube de son trentième anniversaire, Crystal réaffirme son leadership dans le regroupement des CGP avec un rythme toujours très soutenu" ponctue Bruno Narchal, Président du Groupe Crystal.