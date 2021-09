LeadCrest : reprend 4 actifs logistiques et industriels neufs auprès du promoteur Panattoni

(Boursier.com) — LeadCrest Capital Partners, le premier fonds d'investissement européen 100% dédié aux opérations de sale-leaseback et de build-to-suit, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une opération immobilière d'environ 45 millions d'euros en Pologne portant sur un portefeuille de quatre actifs totalisant 51.900 mètres carrés et comprenant deux plateformes logistiques et deux bâtiments à usage industriel auprès du promoteur Panattoni, et loués sur le long terme à des locataires prestigieux.