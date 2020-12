Le véhicule Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation dépasse son objectif lors de sa première levée de fonds

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mirabaud Asset Management, en partenariat avec David

Wertheimer a réalisé la première levée de fonds de son véhicule de Private Equity, Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation.

Cette première levée a dépassé le montant visé de 50 millions d'Euros, atteignant plus de 56 millions d'Euros. Ce montant a été collecté auprès d'investisseurs d'Europe, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Asie. Mirabaud AM est ravi de ces engagements confirmant l'intérêt pour la deuxième stratégie de private equity thématique du groupe.

Un véhicule d'investissement dédié aux "Entreprises du Patrimoine Vivant" dans le secteur du luxe a en effet déjà été clôturé avec succès en décembre 2018.

"Le positionnement de notre stratégie a toujours été orienté vers de nouveaux modes de consommation, qui n'ont été que renforcés par les tendances économiques internationales actuelles. Les sociétés que nous ciblons sont toutes dotées de modèles économiques en phase avec les comportements et les attentes des consommateurs d'aujourd'hui comme de demain" a déclaré David Wertheimer, partenaire du véhicule Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation.