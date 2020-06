Le Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund fête ses 3 ans

(Boursier.com) — Columbia Threadneedle Investments, pionnier de l'investissement en obligations sociales, annonce que le Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund célèbre son troisième anniversaire en ayant surperformé par rapport à son indice de référence sur toute cette période et optimisé l'alpha social. "Ce jalon des trois ans dissipe le mythe selon lequel les investisseurs doivent sacrifier la performance des investissements pour obtenir un impact social" commente l'établissement.

Le Fonds vise à offrir un rendement financier et social en investissant dans des obligations de sociétés européennes en mettant clairement l'accent sur l'obtention d'un impact positif sur les individus, les communautés et la société dans son ensemble, au sein du territoire européen... En sélectionnant activement des obligations spécifiques qui concourent au progrès social plutôt qu'en excluant des obligations par le biais de filtres négatifs traditionnels, le gérant Simon Bond et son équipe visent à générer des résultats sociaux et financiers positifs. Le portefeuille offre également une liquidité quotidienne.

Pour parvenir à des résultats positifs, le Fonds adopte une approche empirique qui s'inscrit dans un cadre d'opportunité sociale défini ciblant sept domaines d'impact allant des besoins sociaux primaires au développement sociétal, et incluant notamment le logement abordable, la santé, l'éducation et l'emploi. Par ailleurs, chaque investissement est associé à son Objectif de Développement Durable (ODD) principal via les 169 cibles sous-jacentes définies par les Nations Unies.

Le Fonds a été lancé en mai 2017 en partenariat avec INCO, un important consortium mondial pour une nouvelle économie, inclusive et durable. INCO agit en tant que conseiller indépendant du Fonds et apporte son expertise dans la mesure de la performance sociale et environnementale. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire du Fonds, INCO publie un Rapport d'impact social qui lui est consacré.

Le Comité Consultatif d'Impact joue un rôle essentiel dans l'examen, la surveillance et le contrôle du Fonds. Des contrôles continus sont aussi réalisés par les équipes Mandate Monitoring et Investissement Responsable de Columbia Threadneedle, afin de garantir l'intégrité de son impact social. Le Comité est également responsable de l'élaboration du Rapport d'impact social annuel du Fonds.