Le taux de rendement net du fonds euros de Garance augmente

(Boursier.com) — Le taux de rendement net du fonds en euros de GARANCE sur le contrat d'assurance-vie multisupport "GARANCE Épargne" et sur le PER "GARANCE Sérénité" augmente et passe à 2,8% au titre de l'année 2022 (2,75% en 2021 pour GARANCE Epargne et 2,50% pour GARANCE Sérénité).

"Dans un contexte de marché défavorable, une période marquée par la hausse de l'inflation et une rémunération du livret A à 2%, GARANCE démontre sa capacité à soutenir ses clients par sa performance financière et l'élargissement de son offre à travers un choix de nouveaux supports en unités de compte" commente l'établissement.