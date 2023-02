Le taux de rendement de Neuflize Vie grimpe de 0,60% en 2023

(Boursier.com) — Le taux de rendement 2022 du fonds Hoche Retraite est en hausse de 0,60% pour atteindre 1,60% pour les personnes physiques, malgré un contexte de marché 2022 difficile, entre la guerre en Ukraine, la reprise de l'inflation ou la hausse brutale des taux d'intérêt.

Cette progression est en partie permise par une reprise à la Provision pour Participations aux Excédents, et par la bonne performance d'actifs tels que les obligations à taux variables et le private equity (actions non cotées). Le fonds en euros de Neuflize Vie est par ailleurs caractérisé par son approche d'Investissement Socialement Responsable, au moins 70% des investissements sont alignés avec les caractéristiques environnementales et sociétales.

En 2023, Neuflize Vie propose une offre bonus sur les versements en euros, selon le montant global versé et le pourcentage affecté en unités de compte versés. Ce bonus pourra aller jusqu'à doubler le taux brut servi en fin d'année, en 2023 et 2024.

A l'image des années précédentes, Neuflize Vie proposera encore en 2023 des solutions innovantes d'unités de compte Private equity à destination des clients de la banque Neuflize OBC et de ses autres partenaires.

Ainsi, l'année 2022 a été marquée par le référencement du fonds NOBC Private Equity Se?lection 2022, second millésime de ce type support. Ce produit permet d'investir indirectement dans une sélection de fonds de private equity, dans le cadre d'un mandat d'arbitrage dédié innovant. A partir d'une souscription initiale sur le fonds euros, la Compagnie gère, au fur et à mesure, les appels de fonds du produit NOBC Private Equity Sélection 2022. A terme, le montant souscrit par le client est investi à 100% dans ce fonds de private equity, alors que la plupart des offres du marché intègrent un mix de private equity et d'actifs liquides.

Neuflize Vie conserve sa place parmi les leaders en unités de compte en 2022...

Avec plus de 4.000 supports proposés dans ses produits, Neuflize Vie a collecté en 2022 près de 53% en unités de compte, ce qui maintient la Compagnie parmi les leaders du marché français dans ce domaine. Les unités de compte représentent également près de 60% des 11,2 milliards d'euros d'encours de la Compagnie au 31/12/2022. Neuflize Vie tient depuis sa création et sous l'impulsion de partenaires exigeants, à continuer de développer au travers de la gestion libre ou conseillée et des mandats d'arbitrage, une offre large de produits sophistiqués en unités de compte à destination de la clientèle patrimoniale haut de gamme.

Par ailleurs, depuis déjà de nombreuses années, Neuflize Vie met l'accent sur une offre de mandats d'arbitrage ISR, via des fonds ISR ou des valeurs en direct. A ce jour, 530 fonds labellisés ISR sont accessibles sous mandat.