Le Syndicat de l'Eau du Dunkerquois s'engage avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels pour un prêt à impact "Arkéa PACT"

(Boursier.com) — Pleinement engagé en faveur de la préservation de la ressource en eau, le Syndicat de l'Eau du Dunkerquois franchit une nouvelle étape dans le renforcement de sa démarche RSE en souscrivant à un prêt à impact "Arkéa PACT" de 5,7 ME auprès d'Arkéa Banque Entreprise et Institutionnels, la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de l'immobilier.

Le Syndicat de l'Eau du Dunkerquois porte la politique de l'eau sur son territoire et détermine les enjeux et orientations du service de l'eau potable et de l'eau industrielle. Il mène des actions de sensibilisation auprès des habitants. Objectifs : les inciter à adopter les bons gestes au quotidien et les encourager à faire de l'eau du robinet leur eau de boisson.

L'eau distribuée est une eau de qualité puisée dans les nappes phréatiques des monts de l'Audomarois à plusieurs dizaines de kilomètres du littoral Dunkerquois.